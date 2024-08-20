На днях представитель МИД РФ признал, что независимо от исхода войны страна надолго останется в изоляции и под санкциями. Значит, надо опираться на собственные силы, делает он вывод.

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Но хватит ли их? Нет.

Путин запустил необратимый процесс, писал я в апреле прошлого года, он вверг Россию в идеальный шторм, из которого она без тяжелых повреждений не выплывет. Если вообще выплывет. Время показало, что прогноз подтверждается, а вторжение ВСУ на курщину и белгородчину усугубляет фатальный тренд.

Идеальный шторм ‒ это эффектное выражение означает ситуацию, когда негативные факторы складываются, усиливая друг друга, а их суммарный эффект существенно возрастает. Страну ждет упадок экономики, финансов, науки, техники, медицины, культуры – буквально всего, включая благосостояние населения. Россия скатится на уровень стран третьего мира.

Снова рассмотрим т.н. производственную функцию Q = f (L,C,M,T,E,G), в которой экономический рост или упадок является результатом действия таких факторов, как труд, капитал, земля, технологические возможности, предпринимательство и государственное управление экономикой. Сейчас их надо бы дополнить ключевыми факторами W (war, война) и S (sanctions, санкции и изоляция), но мы будем иметь их в виду.

L – труд, labor

За счет массовой эмиграции, ухода на фронт и гибели там, Россия потеряла не менее 1,7 млн человек наиболее трудоспособных возрастов. Плюс сокращение численности женщин репродуктивного возраста: за последние 10 лет число их сократилось на 4,5 млн, до 7,5 млн, да и те все меньше хотят рожать. Закладываются крайне негативные долгосрочные, на много десятилетий тенденции депопуляции. Россия вымирает, и к концу века ее население сократится вдвое.

Мало того (желая погубить, боги лишают разума), ксенофобия и антимигрантская истерия не позволят восполнить нехватку рабочих рук. В итоге с осени 2022 года доля предприятий, жалующихся на нехватку персонала, возросла с 55% до 80%. Безработица упала до катастрофических 2,4%. Резюме: в течение многих десятилетий фактор труда будет тормозить экономику.

C – капитал, capital

Это то, во что вложены деньги: заводы, здания, оборудование, в общем, основные фонды. В России эти фонды изношены и на большей части предприятий более половины оборудования исчерпало свой ресурс. По мнению ряда экспертов (данные 2022 года), износ давно превышает 65%. По их расчетам для обновления основных фондов требуются колоссальные деньги: 26 трлн. рублей в год. И так долгие годы. Война усугубляет ситуацию: западные инвестиции прекратились, внутренние средства направляются на ВПК, из-за санкций обновление оборудования невозможно. Плюс растет налоговая нагрузка и дорожает банковский кредит. В итоге денег на развитие нет. То есть и капитал стал фактором торможения экономики. Изменение ситуации в ближайшие десятилетия вряд ли возможно ‒ см. заявление представителя МИД.

М – земля, природные ресурсы, materialresources

Сельское хозяйство это отрасль успехов, которые могут оценить те, кто жил в СССР – чуть ли не век казалось, что страна не способна прокормить себя. Да, за последние 20 лет все чудесным образом изменилось, вот, что значит рыночная экономика! Страна стала одним из крупнейших экспортеров зерна. Но государство душит рынок и запретило частное трейдерство, после чего на экспорте (и на агропроме в целом, учитывая прекращение поставок западной техники, семян и пр.) можно ставить крест.

Плюс вторжение ВСУ в Курскую и Белгородскую области, дававшие 8% сельхозпродукции: 200 тысяч беженцев! Плюс перелом станового хребта экономики и бюджета России, нефтегазовой отрасли. Газпром уже несет чудовищные убытки, нефтянка тоже становится нерентабельной. Это же касается и остальных экспортных ресурсов: угля, алюминия, титана, никеля, древесины, золота и алмазов. В ближайшие годы спрос на них будет низок в силу политических причин, а далее отрасли захиреют без инвестиций и технологий.

T – технологические возможности

Россия никогда не славилась передовыми технологиями (попробуйте вспомнить хоть одну успешную отечественную разработку в невоенной сфере), и даже до войны ее доля в мировом экспорте хайтека составляла доли процента во всех сегментах, за исключением ядерных технологий. Ах, да, еще в аэрокосмических разработках было 1,2%.

А уж сейчас, в условиях санкций и международной изоляции страна и подавно обречена на "обратную индустриализацию", как изящно выразилась Набиуллина, глава Центробанка, и на "реверсивный инжиниринг". В общем, Т, то бишь научно-технический потенциал в таких условиях (плюс аресты ученых, плюс массовый отток научно-технических кадров за границу, плюс деградация высшего образования), не только не способен стать основой экономического роста или хотя бы скомпенсировать негативное воздействие иных факторов, но наоборот, усугубляет таковое!

E – предпринимательство, entrepreneurship

Именно предпринимательство спасло экономику России от краха в 2022 году, когда очень многие, включая меня, были уверены в быстром ее крушении. Но сейчас дела его плохи. Вовсю идет деприватизация, то бишь передел собственности, налоги растут, равно как и кредит, вторичные санкции убили биржи, рыночный курс рубля и душат внешнюю торговлю. Перспективы самые мрачные, то-то недовольство публично проявили такие близкие режиму люди, как Сечин и Дерипаска.

G – государство, government

В России государство главный игрок на всех полях и влияние этого фактора решающим образом сказывается на всех иных. Включая фактор М. Казалось бы, государство никак не может повлиять на количество газа или золота в недрах России? Да, но оно смогло лишить ее покупателей этого добра, тем самым фактически уничтожив данные природные богатства и лишив страну доходов для финансирования экономического роста.

Поэтому мы и не стали вводить факторы W и S, учитывающие идущую большую войну, вызванные ею санкции и международную изоляцию России – они производные от G, государства. Каковы же полуторагодовые итоги политики этого G? Помнится, в начале 2024-го в России били в литавры: экономика росла невиданными темпами, доходы населения тоже, только и оставалось, что победить инфляцию.

Но наступило лето и стало ясно, что пессимисты-экономисты были правы: рост ВВП резко замедлился, эффект военного кейнсианства (проще говоря, накачки деньгами ВПК) исчерпался, производственные мощности оборонки загружены под завязку, а строить новые некому – острейший дефицит рабочей силы, знаете ли, да и оборудование для них негде купить – санкции, знаете ли. Затормозило строительство, доселе главный драйвер экономики, сказалась отмена льготной ипотеки, удорожание кредита и опять таки нехватка рабочих рук; в сельском хозяйстве тоже проблемы, в углепроме и нефтянке тоже, в производстве алюминия и пр. металлов не лучше, как и в лесной промышленности, снижается объем перевозок по железной дороге, рентабельность автотранспорта практически нулевая, о Газпроме и говорить нечего. В общем, куда ни кинь, везде клин.

А тут еще и вторичные санкции подоспели, и напуганный ими Китай, ставший главным партнером России во внешней торговле, всячески тормозит платежи, отказывается от прямых поставок, ввел два курса юаня (юань заменил доллар и евро и стал основной валютой в расчетах) и пр. и пр. В результате объем экспорта-импорта начал сокращаться при удорожании последнего. Что наряду с ростом доходов населения за счет выплат контрактникам и роста зарплат влечет за собой разгон инфляции.

Кстати, о ней. Повышение ставки ЦБ до 18% не помогло, и 19 августа Forbes сообщил, что инфляционные ожидания россиян в августе выросли до максимальных показателей с начала года. Уровень наблюдаемой инфляции в августе вырос до 15% по сравнению с 14,2% в июле. Зато рост ставки привел к удорожанию кредита до 20% и выше, что делает бессмысленными инвестиции в гражданское производство. И вполне понятно, что следующий год будет еще хуже и что разумного выхода из ситуации нет. Не говоря уже о том, что Путина трудно назвать разумным человеком.

Поэтому можно подвести итоги прошедших полутора лет.

Итоги

Они заключаются в том, что эффект массированных вливаний бюджетных средств в военную сферу исчерпан, началась стагнация экономики, а точнее стагфляция, сопровождаемая довольно быстрой деградацией – авиаотрасль показательный пример. Прогноз тяжелый и перспективы плохие. И это хорошо. Появляется надежда, что с помощью союзников Украина продержится до того момента, когда Россия просто не сможет воевать.

Своим долгим и бездарным правлением Путин причинил экономике России огромный ущерб. Однако до 24 февраля 2022 года этот ущерб не был смертельным. В принципе, при нем россиянам жилось сравнительно неплохо, лучше, чем за всю историю страны. Он мог бы войти в историю именно этим достижением. Но предпочел влипнуть в историю – и напал на Украину. Это и стало роковой ошибкой России. Ее накрыл идеальный шторм, все, чего ни коснись, работает против нее, и теперь ее будущее безнадежно.

Проект Россия исчерпал себя и завершится уже в среднесрочной перспективе. Путин прекрасный эвтанатор!