Не очаровывайтесь, что свиносамки визжат и плачут от ударов украинских дронов. Сейчас они напуганы и растеряны. Но пройдет еще немного времени и растерянность сменится убеждением, что нас просто надо убить, чтобы спать спокойно. Собственно, они и так всегда так думали. Просто сейчас они напуганы и у них вылетело из головы.

Все, что надо знать о тайожных – они, весь народ являются заказчиками войны путина. А он, как добросовестный прораб, просто воплощает мечты простых россиян в жизнь, убивая нас.

Украинские Силы Обороны выбрали правильную стратегию, атакуя нефтепереработку и стратегические промышленные предприятия. Российская гигантомания способствует тому, чтобы потери от украинских атак были УЖАСНЫМИ. Там уже как горит, то тысячами тонн.

Война будет выиграна тогда, когда россия останется без нефти и газа. Мы ждем следующую зиму со страхом, но просто подумайте о следующей зиме в россии, если нефти и нефтепереработки не будет. Если газовые компрессорные станции будут поражены так же, как нефтяные терминалы. Морозы в россии не такие, как у нас.

И еще не понятно, кому страшнее ждать зимы: нам или им.