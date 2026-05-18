В последнее время многие знакомые присылают мне картинки или видео из серии: "смотри, скоро в Украине все будут индусами", "арабы заселят страну", "нам привезут миллионы мигрантов", "мы потеряем лицо", "это уже не будет наша Украина".

Я понимаю, что часть людей это сбрасывает вроде как для смеха. Мол, ну что ты такой серьезный, это же мем, это же прикол, это же просто картинка. Но проблема в том, что очень часто именно так и начинается нормализация вещей, которые потом перестают быть шутками. Сначала мы смеемся над "чужими", потом привыкаем видеть в них проблему, потом начинаем верить, что они несут угрозу, а потом очень удивляемся, почему общество, которое само пережило колониальное унижение, депортации, голод, войну и массовое бегство людей, вдруг так легко воспроизводит ту же логику в отношении кого-то другого.

Ксенофобия - это не только о людях другой расы, другой религии или другого цвета кожи. Ксенофобия значительно шире, мельче и коварнее. Она может быть даже к людям твоей же расы, твоего же языка, твоей же страны, но просто не из твоей песочницы. Не из твоего района. Не из твоей деревни. Не из твоего круга. Не из твоей социальной касты.

Это то самое вечное "понаехали", только в разных упаковках.

Я когда-то, еще в 2017 году, писал об этом большой текст, потому что сам не раз слышал в свой адрес от местных людей, что я здесь "чужой" и лучше бы возвращался туда, где родился. Причем это говорили не иностранцы к иностранцу, не одна этническая группа к другой, а свои к своим. Просто человек из другого места, с другим поведением, с другими взглядами, с другой скоростью жизни - уже чужой. Уже подозрительный. Уже нежелательный.

И это, собственно, очень хорошо показывает, что ксенофобия не всегда начинается с расизма. Она начинается с примитивного страха перед тем, кто не вписывается в твою привычную картину мира.

Мне часто говорят: "Ну ты не понимаешь, это же вопрос безопасности, это же вопрос культуры, это же вопрос идентичности". Я как раз понимаю. Идентичность действительно надо беречь. Культуру действительно надо защищать. Государство действительно надо строить так, чтобы оно не растворялось в первом же потоке хаоса. Но между защитой собственной идентичности и тупой ненавистью к чужому есть огромная разница. Первое требует ума, образования, силы, государственной политики и самоуважения. Второе требует только страха, глупости и плохой фантазии.

Потому что давайте честно.

Какое нашествие мигрантов в Украину?

Люди, вы серьезно?

У нас миллионы собственных граждан выехали за границу. У нас часть страны разрушена. У нас фронт, мобилизация, ракеты, дроны, мины, разбитые города, уничтоженная инфраструктура, демографическая яма, экономическая неопределенность и государство, которое очень часто обращается с собственными гражданами так, будто они не люди, а расходный материал. И на этом фоне кто-то реально представляет, что сюда завтра начнется радостное нашествие людей из Индии, Пакистана, Сирии или Африки, которые скажут: "О, наконец-то, страна нашей мечты"?

Ну, возможно, кому-то надо чуть меньше сидеть в телеграм-каналах и чуть больше смотреть в окно.

Сегодня главная проблема Украины не в том, что к нам массово едут чужие. Главная проблема в том, что отсюда массово бегут свои.

Бегут не только от войны, хотя война - это главная причина. Бегут от бесперспективности. От неуважения. От хамства государства. От ощущения, что ты здесь никому не нужен, кроме как в роли налогоплательщика, мобилизационного ресурса или статистической единицы в очередной презентации для международных партнеров.

И вот вместо того, чтобы говорить о том, как вернуть украинцев, как сохранить людей, как создать нормальные условия для труда, жизни, бизнеса, образования, рождения детей, мы начинаем бояться воображаемых индусов, арабов и африканцев, которые якобы завтра захватят наши города.

Это очень удобный страх, потому что он ничего от нас не требует.

Не надо строить суды. Не надо реформировать экономику. Не надо уменьшать коррупцию. Не надо уважать собственных граждан. Не надо думать, почему молодежь не хочет возвращаться. Не надо отвечать на вопрос, почему женщины с детьми адаптируются в Варшаве, Праге, Берлине или Вене, а не планируют возвращаться в украинскую реальность. Достаточно показать картинку с темнокожими людьми где-то на вокзале и сказать: "Вот видите, нас заменяют".

Нас не заменяют. Мы сами себя теряем.

И если когда-то Украина действительно станет страной, куда захотят приезжать люди из других культур, то, честно говоря, это будет означать не катастрофу, а определенный успех. Потому что массовая миграция идет не туда, где все мертво. Люди едут туда, где есть работа, шанс, движение, будущее, свобода и хотя бы минимальная надежда, что завтра будет лучше, чем вчера.

А если вдруг так случится, что в нашу и так достаточно специфическую Украину приедут люди из других стран, других религий, других культур, то, возможно, они просто добавят ей еще немного специфичности. А у нас, согласитесь, со специфичностью и так никогда проблем не было.

Страна, где гуцул, одессит, слобожанин, крымский татарин, закарпатец, бессарабец, киевлянин, галичанин и донбассовец могут сидеть за одним столом и все равно не до конца понимать, кто из них более странный, точно не должна впасть в истерику от появления нескольких людей с другим акцентом, другим цветом кожи или другой кухней.

Большие города всегда создавались не только "коренными". Их создавали те, кто приходил извне, кому нечего было терять, кто начинал с чистого листа, кто не был привязан к местному "так всегда было" и "не трогайте, потому что оно как-то работает". Переселенцы, мигранты, чужаки, новые люди часто становятся теми, кто приносит движение туда, где местные давно договорились с болотом и назвали это стабильностью.

Но здесь есть важная вещь.

Сильная нация не боится чужого, потому что она знает, кто она есть.

Слабая нация боится всего, потому что ее идентичность держится не на культуре, институтах, образовании, памяти и достоинстве, а на страхе, предрассудках и кухонном шовинизме. Такая нация не строит будущее, она постоянно охраняет свою маленькую песочницу от всех, кто не так выглядит, не так говорит, не там родился или не так молится.

И мне кажется, что Украине сейчас точно не нужна еще одна форма страха. Нам и так хватает реальных угроз. Нам и так есть с кем воевать. Нам и так есть что терять.

Поэтому когда в следующий раз кто-то пришлет вам очередной "смешной" мем о том, что Украину якобы заселят арабы или индусы, можно, конечно, посмеяться. Но стоит хотя бы на секунду подумать, с чего именно мы смеемся.

Потому что иногда смех - это просто смех.

А иногда это маленькая щель, через которую в нормальную человеческую голову снова заползает очень старая, очень темная и очень опасная глупость.