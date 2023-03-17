Военный преступник Стрелков-Гиркин напророчил Путину судьбу Каддафи и Милошевича после решения МУС

Экс-главарь так называемой "ДНР", международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина потому, что уверен в проигрыше России в войне против Украины. По мнению террориста, российский глава может разделить судьбу других диктаторов, преступления которых при власти потом становились предметом уголовных расследований.

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В пример он привел Слободана Милошевича, Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна (все они, кстати, уже мертвы). Соответствующий пост "ДНРовец" опубликовал в Telegram 17 марта.

Гиркин написал, что Россия может сколько угодно доказывать, что решение МУС их "никак не касается".

"Но факт в том, что Запад УВЕРЕН в успешном (для себя) завершении текущей войны и уже, не стесняясь, создает юридические основания для оформления ее победоносных результатов", – заявил международный преступник.

По его словам, "Путина предсказуемо определили в очередные Милошевичи (Каддафи, Саддамы и т.д.) и готовятся расправиться с ним также, как со всеми предыдущими".

Также террорист предположил, что министерство иностранных дел РФ после такой новости может снова начать утверждать о "готовности к диалогу".

Напомним: Слободан Милошевич, бывший президент Югославии, был обвиняемым Международного трибунала в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Его арестовали в 2001-м. Длительный судебный процесс Милошевич не пережил, 11 марта 2006 года он умер в тюремной камере в Гааге – согласно результатам вскрытия, от инфаркта миокарда.

Муаммар Каддафи, экс-лидер Ливии, в 2011-м стал официальным подозреваемым Международного уголовного суда в причастности к массовым и систематическим нападениям на гражданских лиц, в том числе убийствам и преследованиям. Был выдан ордер на его арест. 20 октября 2011 года он был убит.

Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака, трибунал обвинял в целом списке нарушений и признал виновным в преступлениях против человечности. Специально для него в Ираке была восстановлена смертная казнь. Хусейна повесили 30 декабря 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года стало известно, что Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

– В МИД РФ утверждают, что Москву не волнует решение Международного уголовного суда в Гааге. Мол, это "не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", заявила представительница ведомства Мария Захарова.

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