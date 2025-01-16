Военные КНДР впервые примут участие в майском параде на Красной площади в Москве: всплыли подробности

Военные Северной Кореи впервые поучаствуют в параде победы в Москве, который страна-агрессор планирует провести в мае. В параде будут задействованы десятки солдат КНДР, возможно, что к мероприятию привлекут северокорейских военных музыкантов.

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Об этом сообщил японский вещатель NHK, ссылаясь на "многочисленные источники из России". Вещатель также цитирует министра обороны страны-агрессора.

По данным источников NHK, "ожидается, что в параде примут участие десятки военнослужащих из Северной Кореи". Решение об участии военных КНДР в майском параде уже якобы принято.

Также обсуждается возможность привлечения северокорейского военного оркестра "для парада и других торжественных мероприятий" на территории РФ.

Это будет первый случай, когда Пхеньян отправит свои войска в Москву для участия в торжествах.

По словам министра обороны России Андрея Белоусова, на парад также приглашены воинские части из 19 дружественных стран. И 10 из них уже подтвердили свое участие.

Но россиянин не назвал, какие именно страны согласились на участие в параде, отмечает японский вещатель.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен Вооруженными силами Украины двух военных КНДР под Курском 9 января. Один из пленных признался, что ожидал попасть на учения, а не участвовать в войне, и рассказал, что северокорейская армия понесла на фронте большие потери.

Украинская разведка заявила, что захват двух военных из Северной Кореи в плен полезен для Украины. Наше государство сможет использовать его в своих интересах.

Сейчас идет общение следователей СБУ с северокорейскими военными, которых украинские бойцы взяли в плен. Как выяснилось, солдаты КНДР жили в полном информационном вакууме и вообще ничего не знают об Украине.

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