Мятеж ЧВК "Вагнер" показал, что население России не готово выступить в защиту режима, однако фигура Владимира Путина все еще обладает в глазах большинства неким сакральным значением. Полностью развенчать эту сакральность способно только военное поражение Кремля, пишет CEPA.

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Несмотря на попытки российской пропаганды представить растерянность и беспомощность Кремля как проявление силы и устойчивости, даже в прокремлевские Телеграм-каналы порой проникает трезвая оценка последствий бунта Евгения Пригожина. В частности, руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров в своей статье для курируемого президентской администрацией канала "Незыгарь" признался, что "военный мятеж успешно состоялся".

"Частная военная армия без особых усилий взяла под контроль два российских региона и невероятно быстро двигалась к Москве", – откровенничает Самодуров, признавая, что ЧВК "Вагнер" остановила свой марш-бросок только по итогам переговоров "с посредником Кремля, в качестве которого выступил глава соседнего государства". По его словам, система "полностью провалила" устроенный Пригожиным "стресс-тест", и этот факт "будет иметь серьезнейшие последствия государственной, правовой, военной системы России".

Другой автор того же Телеграм-канала, Дмитрий Севрюков, отмечает, что "случившиеся несистемные изменения не вызвали у граждан отторжения и уж тем более не позвали их на баррикады защищать от неожиданных вооруженных гостей сложившийся миропорядок". Севрюков сравнивает происшедшее с реакцией населения в 1991 году, "когда рушилась советская власть, но противостоять тому майдану желающих было мало".

Независимые политологи также отмечают, что бунт Пригожина явно продемонстрировал: Путин и его режим пользуются только пассивной поддержкой населения, но не обладает их активной поддержкой, и народ продолжает жить своей обычной жизнью, не бросаясь защищать действующую власть.

С одной стороны, это позитивный фактор, поскольку он разрушает многие пропагандистские мифы о единстве народа и власти. Однако проблема заключается в том, что, несмотря на призывы со стороны отдельных лидеров оппозиции, в течение суток Пригожинского мятежа так и не возникло силы, способной воспользоваться смутой: ни представителей демократической оппозиции, ни национально-освободительных движений. Более того, даже ряд лиц, позиционирующих себя в качестве оппозиционеров, поддержали в этой ситуации Путина, а Ксения Собчак и вовсе написала, что "мятеж в военное время – это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку противника".

Делая скидку на то, что оставшиеся в России представители оппозиции вынуждены так или иначе идти на компромиссы с Кремлем ради собственной безопасности, нельзя не отметить, что часть людей, занимающих подобную позицию, делали это весьма искренне. Это касается и некоторых оппозиционеров, уже давно живущих за рубежом. В данном случае, скорее всего, появился глубинный инстинкт россиян относиться к верховной власти и государству, как к чему-то сакральному.

Следует признать, что Владимир Путин довольно успешно привил россиянам подобное отношение к себе. За десятилетия нахождения у власти его фигура действительно воспринимается большинством, как нечто совершенно необходимое и неприкосновенное. С одной стороны, как ни странно, это явление обернулось против Путина. Россиян приучили не участвовать в политике под страхом тюрьмы, и относиться к власть предержащим как к особой касте "небожителей". В самом деле, если власть сакральна, и существует независимо от народа, по этой логике, она не нуждается в защите со стороны обычных людей. Именно привитая россиянам пассивность и "выученная беспомощность" во многом привела к тому, что никто не встал на защиту режима.

С другой стороны, ореол сакральности путинской власти носит негативный характер, поскольку не позволяет россиянам подняться на бунт против Путина и даже поставить под сомнение самые одиозные его решения. Весьма показательны в этой связи результаты нового опроса группы независимых социологов Russian Field. Согласно им, 73% россиян считают, что сейчас Россия движется в правильном направлении. При этом решение о подписании мирного соглашения с Украиной одобрили бы 72% опрошенных, а новое наступление на Киев – 64%.

Это означает, что одни и те же люди равно одобряют любое решение властей по вопросам войны и мира. Подобное делегирование верховной власти важнейших жизненных вопросов также является следствием ее сакрализации. Именно поэтому известный российский политолог Владимир Пастухов отмечает, что любая смена Путина на другое лицо откроет больше возможностей для смены режима в целом, поскольку никакой преемник не будет поначалу обладать тем ореолом сакральности, который есть у действующего главы государства.

В этой связи Евгений Пригожин, сам того не желая, довольно много сделал для десакрализации образа Путина, не только показав всему миру его беспомощность, но и, фактически, обвинив его в развязывании бессмысленной войны и поражении в ней. Но, может быть, самым главным здесь является то, что глава ЧВК "Вагнера" показал путь дальнейшего развенчания культа личности Путина – военное поражение России. Теперь уже очевидно, что это поражение неизбежно вызовет нападки на Кремль со стороны "радикальных патриотов", которые пользуются поддержкой довольно активной части населения.

В свою очередь, только усиление военной помощи Украине способно обеспечить новые фронтовые поражения Кремля. Как отмечают эксперты, это важно не только для защиты самой Украины, но и сопредельных с ней государств.