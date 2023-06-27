Военная полиция РФ задержала четырех командиров ЧВК 'Вагнер' в Сирии – AlHadath

Российские силовики продолжают свою охоту на членов ЧВК "Вагнер". Причем, не только в своей стране. Военная полиция РФ задержала четырех командиров группировки в Сирии.

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Об этом сообщает AlHadath со ссылкой на источники. Задержание произошло в Эс-Сувейде на юге Сирии – под прицел попал глава отделения ЧВК, и на авиабазе Хмеймим. Там задержали троих командиров. Власти России и Сирии информацию телеканала не прокомментировали.

Отмечается, что полиция также приходила в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Позже, как и следовало ожидать, пропагандисты заявили, что информация о задержании "вагнеровцев" в Сирии не соответствует действительности.

Примечательно, что ранее The Daily Beast со ссылкой на источники сообщило, что власти ЦАР опасались начала в России боевых действий после противостояния ЧВК и российского министерства обороны. Там считали, что из-за этого находящиеся в ЦАР наемники покинули бы республику.

Стоит отметить, что по неофициальной информации, ЧВК "Вагнер" выросла из военной компании "Славянский корпус", выполнявшей боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. А уже с 2015 года "вагнеровцы" принимали участие в штурмах Пальмиры.

Кроме того, в конце 2017 года ЧВК "Вагнер" начала действовать в Судане.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в субботу, 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны страны-агрессора. Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о намерениях "разобраться" с военным командованием государства-террориста и вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Там они окружили штаб Южного военного округа и ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию. Однако вечером того же дня Пригожин объявил, что возвращается в полевые лагеря.