Всем известно, что путин помешан на мистике. А ещё — на медведях. Поэтому в россии медведь – это что-то особенное.

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Это уже не просто олимпийский мишка. И даже не просто символ страны. Это символ правящей партии "единый мордор", это даже обязательная основа фамилии либо имени любого, кому доверяет глава государства, например — путинского кума (которому была поручена смута в Украине) МЕДВЕДЧУКА, а также почти всех путинских премьеров — МИХАИЛА касьянова, МИХАИЛА фрадкова, дмитрия МЕДВЕДЕВА (ему ранее было доверено даже президентство), наконец — МИХАИЛА МИШУСТИНА.

На этом последнем — "медведе в квадрате" — и остановимся. Дважды (и в фамилии, и в имени) отмеченный особой меткой, он перешёл на пост руководителя правительства с должности главного налоговика по личной пуйловой инициативе. На знаменитом заседании совбеза накануне войны с Украиной был, по сути, единственным, кто достаточно чётко и спокойно предлагал переговоры с Западом. Под санкции, разумеется, попал, но всю войну о нём почти не слышно. Если пуйло по любой причине перестаёт быть президентом, этот пост до выборов переходит к нему. Учитывая данное обстоятельство, главный китаец с ним пару раз уже встречался, к тому же "не по должности" долго — и в москве, и в Пекине.

Идеален как компромиссная фигура между всеми и всеми. Причём даже не только на переходный период. За него особо, конечно, никого, но важнее — что никого и против. Никакой. Понятен элитам, а они понятны ему. Практически не запачкан — насколько это только возможно при такой должности в такое время. Производит редкое для мордора впечатление почти вменяемого. Особенно на фоне прочих. Думаю, не стал бы тянуть с капитуляцией, хотя вилял бы между Западом и КНР.

В общем, с пуйлом можно кончать. Законный временный преемник — не худший вариант из того, что там есть. Лучше русский налоговик, чем русский фашист.