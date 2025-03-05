'Внимание всем!' По всей России завыли сирены воздушной тревоги: в чем причина. Видео

В среду, 5 марта, по всей территории страны-агрессора России завыли сирены воздушной тревоги. Соответствующие действия связаны с тестированием системы оповещения, которое проводят работники министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. В частности, сирены будут раздаваться в городах, по телевидению и радиостанциям.

"МЧС осуществляет проверку системы оповещения по всей стране. Проверка пройдет с 10 до 11 утра: во всех городах прозвучат сирены и сигнал "Внимание всем!" по телеканалам и радио", – говорится в сообщении.

Исключением станет только Белгородская область, поскольку там сирены звучат во время ракетной опасности, поэтому их не проверяют отдельно.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги уже прозвучал на Дальнем Востоке, Урале и в Санкт-Петербурге.

Напомним, 4 марта в Самарской области РФ беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители рассказали, что они слышали взрыв над заводом.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 марта в Черткове Ростовской области России произошел большой пожар на нефтеперекачивающей станции. Перед этим были слышны взрывы, и, вероятно, объект атаковали беспилотники.

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