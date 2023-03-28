Вместо булочек – дроны: в Тамбове хлебокомбинат начал собирать беспилотники для оккупантов на фронт. Видео

В российском Тамбове на военные рельсы перевели местный хлебокомбинат. Теперь там собирают дроны для российских оккупантов, которые воюют в Украине.

Видео дня

Для производства БПЛА используют станки, которые уже были на предприятии. Заявляется, что производство хлебобулочных изделий при этом не снижается. Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руководство комбината с начала полномасштабной войны постоянно помогало российским захватчикам. Для них собирали деньги, на которые закупали дроны и отправляли "второй армии мира" на передовую. Через некоторое время инженеры Тамбовского хлебокомбината поняли, что самим собирать БПЛА будет куда дешевле.

Некоторые детали на предприятии закупают, а остальные комплектующие печатают на 3D-принтере.

Заместитель гендиректора сказал, что в среднем один дрон им обходится в 35 тысяч рублей. Такие беспилотники развивают скорость до 65 км/ч, а зарядки хватает на 15 минут полета. В комплекте с дроном оккупантам также отправляют запасной аккумулятор.

"Специалисты постоянно работают над улучшением технических характеристик. Производство булочек при этом нисколько не снижается", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные показали, как уничтожили дрон российской армии, корректировавший вражескую артиллерию, с помощью квадрокоптера Mavic.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!