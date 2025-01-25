Власти РФ ввели паспортный контроль на въезде в оккупированный Крым: что происходит

Российские власти ввели сплошной паспортный контроль на въезде в оккупированный Крым через Керченский мост.

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Об этом объявил так называемый министр транспорта оккупированного Крыма Александр Овдиенко. Причиной такого решения стали указы президента РФ, предполагающие повышенный уровень безопасности в Крыму и Краснодарском крае, в частности, введение "желтого" уровня террористической угрозы.

Это решение касается не только Керченского моста, но и всей территории Темрюкского района.

Овдиенко призвал водителей и пассажиров иметь при себе оригиналы документов, чтобы обеспечить скорейшее прохождение паспортного контроля. Керченский мост является основным путем в оккупированный Крым из России и активно используется также для военных поставок на полуостров.

Стоит отметить, что защитные заграждения и фортификации, которые страна-оккупант Россия возводит близ Керченского моста, стремительно рушатся. Сезон штормов и постоянные атаки украинских дронов делают свое дело. Причем речь идет не только о боновых, плавучих заграждениях, но и о более крепких инженерных сооружениях на западном и юго-западном побережье полуострова. Эта ситуация создает окно возможностей для украинских сил обороны. Можно прогнозировать, что массированные ракетные и дроновые атаки на территории Крыма станут постоянным явлением.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря стало известно, что за месяц количество барж в Керченском проливе, установленных как боновые заграждения для защиты от морских дронов, уменьшилось вдвое. Тогда было зафиксировано только 18 единиц между островом Тузла и Керченским полуостровом – по сравнению с 34 плавсредствами в начале декабря.

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