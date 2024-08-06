Видны следы пожара и уничтоженное вооружение: появились новые фото аэродрома 'Морозовск' после атаки

В сети опубликовали кадры с масштабными последствиями украинских ударов в ночь на 3 августа по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там был уничтожен вражеский бомбардировщик Су-34 и запасы снарядов и управляемых авиабомб.

Видео дня

Вооружение, которое оккупанты применяют для ударов по Украине, "самоликвидировалось" и путем дальнейшей детонации. На фото, которые обнародовал Telegram-канал "Доcье шпиона", видны обугленные остатки КАБов и не только.

"У некоторых в сети появились сомнения относительно содержимого уничтоженного склада на "Морозовске". Выкладываю дополнительные фото", – прокомментировал автор.

Ранее этот канал уточнил, аэродром является местом дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ (в/ч 75392, Морозовск). Украинская атака в ночь на 3 августа была совершена с использованием ударных БПЛА.

"Ориентировочное количество примененного вооружения – 40 единиц. Достигнуть цели удалось 18 БПЛА, остальные были уничтожены/подавлены средствами ПВО", – говорилось в сообщении.

По данным канала, вследствие атаки:

– уничтожен истребитель Су-34;

– уничтожен склад с авиационным вооружением;

– нанесен удар по пункту управления полетами;

– незначительно пострадало инженерное оборудование аэродрома.

В ГУР и СБУ подтвердили ликвидацию на аэродроме российского Су-34. Еще два самолета, вероятно, получили повреждения обломками.

Был полностью уничтожен состав авиационного вооружения, а в результате вторичной детонации российских боеприпасов возле аэродрома и вокруг образовались большие площади выжженной земли, что и подтверждают новые фото. Четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле британский журнал The Economist написал, что запасы советского оружия в РФ подходят к концу и иссякнут ко второй половине 2025 года. При таком сценарии оккупанты не смогут наступать и будут вынуждены перейти в оборону, а кремлевский диктатор Путин, вероятно, будет заинтересован договариваться хотя бы о краткосрочном "перемирии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!