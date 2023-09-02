Ведомство Шойгу специально выманило Пригожина из Африки – Bloomberg

Незадолго до авиакатастрофы бизнес-джета с руководством частной военной компании "Вагнер" министерство обороны РФ запретило структурам этой ЧВК использовать свои военные самолеты, а также закрыло для наемников авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению СМИ, именно это вынудило Евгения Пригожина отправиться из Африки в Россию.

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Соответствующее заявление сделало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Журналисты считают, что за несколько недель до гибели финансист группы "Вагнера" столкнулся с давлением со стороны МО РФ. Напомним: с этим ведомством и его главой Сергеем Шойгу у Пригожина был публичный конфликт.

Собеседник, близкий к Кремлю, сказал агентству, что структурам "Вагнера" не разрешили использовать для перелетов военные самолеты МО страны-агрессора. Впоследствии для "вагнеровцев" была закрыта сирийская авиабаза Хмеймим, где ЧВК появилась еще в 2015-м, до официального введения российских войск.

Это пошатнуло логистику наемников Пригожина. Источник утверждает: "повар Путина" вылетел в Москву, чтобы решить проблемы с минобороны.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово и в 50 км от резиденции диктатора Владимира Путина на Валдае, принадлежавший Пригожину Embraer ERG 135 разбился. Все 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа – погибли.

Среди погибших – заместитель главаря ЧВК, первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американский Институт изучения войны заявил, что перед авиакатастрофой самолета с "вагнеровцами" министерство обороны Российской Федерации предпринимало активные действия для остановки операций ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке.

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