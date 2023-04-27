'Валяются как запчасти': жена оккупанта пожаловалась на потери окупантов, которые 'уже год берут Донбасс'. Аудио

Главное управление разведки Минобороны Украины продолжает вести работу по перехвату телефонных разговоров захватчиков с их родными и близкими. Один из таких диалогов произошел между супругой российского мобилизованного и ее подругой, матерью другого призванного на кровопролитную войну.

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ГУР опубликовал жалобы двух женщин на своей Telegram-странице. Они с ужасом констатируют тот факт, что до судьбы их мужчин никому нет никакого дела, ни к живым, ни к без вести пропавшим (чтобы прослушать перехват, доскролльте страницу до конца).

"Их везут сюда, тела военнослужащих свозят. Отсюда могут отправить уже на Ростов, если никто не опознал, там уже по анализам ДНК устанавливают. Такой кошмар. Как запчасти валяются все, кому какая разница, что останется от наших ребят", – передает слова мужа-военного оккупанта одна собеседница.

Вторая, чей сын, вероятно был ликвидирован защитниками ВСУ, с ужасом отвечает, что ее подруга права. Она уже месяц звонит в военкомат и командирам, однако никто никакой информации не предоставляет и, судя по всему, не собирается даже выяснять.

"Сколько уже может это продолжаться? Уже год берут Марьинку Авдеевку, то берут, то не берут. Сколько еще наших бедных парней погибнет?", – едва сдерживает рыдания россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в одном телефонном разговоре захватчика со своей девушкой, перехваченный спецслужбами Украины, тот признался, что близок к суициду из-за пребывания на фронте. Окупант отмечает, что недоволен отношением сослуживцев, командованием и службой в принципе.