Валил деревья и срывал крыши: Москву накрыл мощный ураган со смерчами, есть погибшие и пострадавшие. Видео

Как минимум два человека погибли, еще 18 пострадали в результате урагана "Эдгар" в российской Москве 20 июня. Также сообщается о разрушенной инфраструктуре, поваленных деревьях и подтоплении города.

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Об этом заявляют городские органы власти, которые до сих пор призывают людей не выходить на улицу. Ранее объявленный в Москве последний, оранжевый уровень опасности до сих пор не отменен.

По сообщениям российских спасателей, одного человека убило упавшим деревом в парке Тимирязевского. Второй мужчина умер в результате падения строительных лесов на территории университета им. Баумана (он не успел слезть на землю и упал вместе с лесами).

По последним данным, госпитализировано в Москве не менее 18 человек, в том числе четыре ребенка. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На Енисейской улице сорванный порывом ветра металлический лист разбил все окна в двигавшемся по маршруту трамвае. В результате несколько пассажиров получили травмы.

Сильные порывы ветра не только ломали деревья, но и поднимали в воздух металлические конструкции. А ливень привел к подтоплению ряда улиц.

"Подсчет сваленных деревьев и поврежденных машин все еще продолжается", – сказал представитель оперативных служб, добавив, что вызовы с мест продолжают поступать. При этом москвичи жалуются на перебои со связью.

Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.

Предупреждения об опасной погоде сейчас также действуют и в других регионах центральной России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мощный пожар произошел на северо-западе Москвы, на улице Поликарпова. Там сгорело исследовательско-конструкторское бюро Сухого, где разрабатываются самолеты Су.

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