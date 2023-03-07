Блог | Олена Степова: "Вагнер", "Сомали" и "Пятнашка" идут на Москву

Як ви пам’ятаєте з 2014-го року росіяни йдуть "на Берлін". Ця зацикленість "на Берлін" дивує та дратує, особливо, коли знаєш скільки росіян мешкають у тому самому Берліні, Європі, користуються усіма цивілізаційними благами, але мріють, щоб туди де вони живуть дійшли війська орди та знищили їх світ.

Видео дня

Усе, що пов’язано з Німеччиною, на росії це "фашисти". Хоча, якщо роздивитися усі гасла росіян, то "фашисти" у них усюди, в будь якій країні світу, яка живе гарніше ніж росія. Знову ж таки, у кожній "фашистській" країні живуть ті росіяни, яким вдалося підзаробити грошенят, щоб втекти зі свого "раю".

Дивний, невиліковний світ. Але, здається для росіян з’явилися чудодійні ліки, які можуть вилікувати їх від "наберлініванія" й маніакального страху "фашизму". Створили ці ліки самі росіяни, тож віднесемо їх до категорії "аналоговнет". Ці ліки поки працюють непомітно, регіонально, але доволі ефективно. Більш того, тенденції сьогодення вказують на те, що ці ліки скоро, зовсім скоро з’являться у кожному місті росії. Й чим скоріше росія стане країною гетто, закритою у своєму світі, чим сильніше, вище, озброєніше будуть наші кордони, тим дієвішими будуть ці ліки.

Ви, напевно дуже здивовані, то доведеться пояснювати, чому я у такому захваті від лікування росіян.

Суспільство, яке мілітаризовано від дитсадка до пенсійної деменції не може бути вилікувано нічим, окрім страху, болі, втрат та приниження. Тобто усього того, що вони готували нам та тим країнам, через які збиралися йти на Берлін, включно з самим Берліном. Що росіяни вкладають у слова "на Берлін", теж саме, що вкладали в "Киев за три дня", "денацификация", "деукраинизация", тобто зґвалтування, знищення, приниження, тортури, мародерство.

От погано, що німцям це не розповідають, оці мрії простого російського народу, який пускає слини, коли мріє, як буде ґвалтувати німкень та грабувати їх будівлі. Я би розповідала, щоб потім, як росія почне благати про гуманітарну допомогу, ніхто не кинувся її рятувати, як у 90-ті, коли літаками везли їжу голодуючим росіянам з Німеччини, США, Японії. То, коли на росії утвориться абсолютна критична більшість тих, хто побачив війну та відчув смак крові, тих, хто піде на усе, щоб здійснити свої мрії "на Берлін", але у замкнутому просторі своєї країни, ось тоді й народиться антидот від руського миру, який вилікує росію, але вб’є більшість росіян. Ну, то побочка, буває.

Поки росіяни на Берлін якось те мойво, на Ростов, Пітер та Москву пішли "Вагнер", "Сомалі", та "П’ятнашка". Ну, про "Вагнер" ви знаєте, а ось "Сомалі" та "П’ятнашка", це вже вигодованці росії-лугандонці.

Так, саме в тому, що на росію втечуть, повернуться більшість мілітаризованих, військових, терористично налаштованих людей, які вже звикли вбивати, мародерити та ґвалтувати, озброєних, жорстких та цинічних, бо ж вбивали російськомовне населення, я й вбачаю ліки для росії. Бо поки не росії не потече кровава юшка, поки страх не буде тіпати кожну родину, яка буде молитися, щоб до неї вночі не урвалися терористи-грабіжники, вони не зрозуміють, що виродили, наплодили та створили. Тому, ліки для росії банальні "я породив тебе-я тебе вб’ю".

Кількість зброї, кількість людей, що були на фронті, кількість криміналу, кількість мілітаризовано налаштованих, кількість вже просто психологічно готових маніяків, хворих від пропаганди людей на росії сягнуло критичної помилки. Саме тому на росії зростають показники злочинів, вбивств, зґвалтувань, пограбувань. Це вже перші ластівки дій ліків від руського миру, путінізму та імперства.

Ще трошки й росію накриє шквал бандитизму, а коли наші кордони будуть гарно об лаштовані й укріплені військовими, то ото на росії й почнеться бум терору, який росіянам влаштують росіяни. Бо, як показала історія Донбасу, коли закінчуються чужі, вбивають та знищують своїх.

Так, саме так. Спочатку суспільство визначає умовних "чужих" з якими веде нещадну боротьбу та виправдовує їх вбивства. "Вороги народу" – це у пострадянському суспільстві вже назавжди. Як тільки з’являється попит на ворогів, суспільство починає їх штампувати, бо ж це вигідно, бо ж після штампу на лоба "ворог" з ним можна робити усе й це буде виправдано суспільством.

Але, коли, от як Лугандонію, звільнили від усіх "чужих", там залишилися лише умовні "свої", але ж вбивства та пограбування, насилля та зґвалтування там тільки зростають, бо ж вже звикли, бо "бей своїх, чтоб чужие боялись". Теж буде на росії. Суспільство ввійде у раж, штампуючи "ворогів народу" та виправдовуючи їх вбивства, а потім залишиться сам на сам з вбивцями.

Ростовську область, так само як й Курську, Бєлгородську та Ставропілля, Пітер та Москву трясе від банд, які озброєні втекли з фронту та тероризують місцеве населення. Наприклад, ось зараз, вже тиждень у Ростовській області поліцейські розшукують військовослужбовців із батальйону "Сомалі", які самовільно залишили місце служби у "ди-ни-ри", захопивши з собою зброю, багацько зброї.

Ростовчани, що вже бояться ходити темними вулицями, та звикли до перестрілок у місті, старанно приглядаються до сусідів, бо ж усі банди, що втекли з фронту, діють за однаковою схемою: захоплюють тихо якусь родину, заходять з ними у будинок, вбивають та живуть там, поки їх шукає поліція, потім переходять до іншого будинку й так добираються до великих міст, часто використовують картки, документи вбитих та закатованих родин.

Це не перший розшук ось таких "гостей" з Донбасу та фронту. До цього розшукували "вагнерівців", знайшли лише одинака, який один втік, а ось ті, хто тікають групами, тих ніколи не знаходять. Потім шукали побігунчиків з "П’ятнашки", ті взагалі на БТРі поїхали до Ростову.

Народ російський питається "а де ж кордони", тобто "где наша граница, почиму ее никто не ахраняит". Ну, вона там де й ваше ППО, але то таке. Граніцу, тобто кордон між Луганською, Донецькою областями та росією путін трошки стер, бо ж щось там визнав. Ото що він визнав тепер безкарно їздить до Ростову пострілять-пограбувать-дівок попортить.

Ось, як повідомив канал "Че по Ростову", фронтовики з терористичного угруповування, ой, не так, з "героического батальона народного ополчения Донбасса" озброєні автоматичною зброєю та боєприпасами віком від 28 до 40 років прибули до Ростовської області чи Ростова (бо ж не відомо де вони саме) 15 лютого 2023 року через екс-прикордонний пункт Донецька.

Ти диви, які балувані ці ростовчани. Ще вчора це "наши донбасские братья, герои", а сьогодні у розшук, мовляв "терористи", як швидко пройдено шлях від любові до ненависті, один постріл.

До речі, це дуже важливе спостереження: у 2014-му році мешканці Ростовської області, що є російсько-українським прикордонням, критичною більшістю підтримували війну й дії путіна, а зараз ненавидять "лнр та днр" та вважають проросійських мешканців Луганщини та Донеччини, зрадниками України, які винні у тому, що почалась війна, бо ж кликали путіна.

Це обговорюють самі мешканці ОРДЛО, мовляв, ростовчани дуже нас ненавидять, вони краще відносяться до біженців з окупованого Маріуполя, бо вважають їх жертвами, а ось саме мешканців Донбасу вважають фундаментом війни, бо на їх висловлювання опирався путін, коли починав війну з Україною.

Новини щодо "прибуття" у Ростовську область чергових озброєних бігунців з фронту, ширяться тут дуже швидко, бо ж план-перехоплення, блок-пости, перевірки, постріли. Але ці новини дратують мешканців Ростовської області, то вони починають задавати питання на кшталт "як це прибули, але їх розшукують", "як це озброєні, а де прикордонники", "як це втекли, тобто не все там так гарно, як нам кажуть" та інші.

Як прибули? – та мовчки, на БТРі. А чого їх пропустили? – а хто ж їх зупинить у формі, з автоматами, боєприпасами та на БТРі. Як ото в анекдоті: "А де отримати права на водіння танку? Тю, та хто ж вас зупинить, катайтеся так!".

Як вони так довго ховаються? – тю, та ж населення росії мліє перед усім воєнним, красивим, здоровенним, тобто людям же 9 років розповідають, що це "герої" з "народного опочленія, звісно людям у формі довіряють, їх будуть годувати, ховати, бо ж "поганий командир абіжал", а якщо ще "сомалійці" розкажуть трагічну історію "кохання" з кадирівцями, де їх трошки бородаті хлопці переплутали з отарою та "атбамбілі в дамбас", то ростовчани будуть їх не тільки від поліції ховати, а й на руках носити, бо що таке зґвалтування та приниження від кадирівців там дуже гарно знають.

Ось так стрімко міняється життя на росії. Ще вчора дорогіє москвичі мріяли, як будуть знищувати світ, а зараз вже бояться ходити по вулицях, щоб не потрапити у поле зору якогось "сомалійця" чи "вагнеровця", якому кремль дав усі права на вбивства, зґвалтування та мародерство разом зі зброєю.

Звісно ж усі гарячі хлопці з "вагнеру" та "сомалі" будуть мати за мету Москву та Пітер, бо ж там увесь смак руського миру та руського життя. Знаєте, а я побажаю оцим хлопцям гарної охоти на росіян. Дітки путінсько-кремлівського франкенштейну повертаються додому й несуть з собою повні обойми руських скрєп та мрій, ось це й є ліки для росії. Гірко, болісно, але все, що їм так смакує. То чого кривитеся, росіяни?