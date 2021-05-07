В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС и 'отец сухого закона' Лигачев

В России в пятницу, 7 мая, на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС (1983-1990) Егор Лигачев. В ноябре он отпраздновал свой сотый день рождения.

Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов, передает ТАСС. По информации Telegram-канала Mash, незадолго до смерти Лигачев попал в реанимацию с двухсторонней пневмонией.

Его состояние оценивали как крайне тяжелое, медики диагностировали у экс-секретаря ЦК КПСС множественные вегетативные нарушения. Лигачев был подключен к ИВЛ.

Егор Лигачев был членом ЦК КПСС с 1976 по 1990 год и народным депутатом СССР в период с 1989 по 1992 год. В 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии.

Фактически Лигачев был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. Он стал одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. "Задача не в том, чтобы приучить людей пить культурно, а в том, чтобы приучить их не пить вовсе", – говорил политик. После он признал, что стремление быстро избавить народ от пьянства оказалось заблуждением.

Знаменит также фразой, адресованной Борису Ельцину – "Борис, ты не прав". Она прозвучала в 1988 году на партийной конференции, когда тот раскритиковал центральный аппарат КПСС.

В 1993-2013 годах Лигачев был членом ЦК КПРФ и заместителем председателя – секретарем Совета Союза компартий в 1995-2005 годах.

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