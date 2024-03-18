В Воронеже раздались взрывы: местные жители зафиксировали падение дронов. Фото и видео
Вечером в понедельник, 18 марта, в российском Воронеже и Воронежской области объявляли режим угрозы атаки БПЛА. Затем в городе раздались взрывы.
В местных пабликах заявили о работе российской ПВО. Также жители Воронежа сообщали о падении БПЛА.
На месте приземления одного из дронов были видны горящие обломки, в небо поднялся дым.
Мэр Воронежа ситуацию пока не комментировал. А губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системами РЭБ над Воронежем якобы был перехвачен БПЛА самолетного типа.
"По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется", – написал он.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России пожаловались на массированную атаку дронов на Воронежскую область. Местные власти уверяют, что в ночь на 13 марта над регионом якобы было сбито более 30 БПЛА.
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