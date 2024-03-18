В Воронеже раздались взрывы: местные жители зафиксировали падение дронов. Фото и видео

Вечером в понедельник, 18 марта, в российском Воронеже и Воронежской области объявляли режим угрозы атаки БПЛА. Затем в городе раздались взрывы.

В местных пабликах заявили о работе российской ПВО. Также жители Воронежа сообщали о падении БПЛА.

На месте приземления одного из дронов были видны горящие обломки, в небо поднялся дым.

Мэр Воронежа ситуацию пока не комментировал. А губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системами РЭБ над Воронежем якобы был перехвачен БПЛА самолетного типа.

"По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России пожаловались на массированную атаку дронов на Воронежскую область. Местные власти уверяют, что в ночь на 13 марта над регионом якобы было сбито более 30 БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!