БПЛА атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ: разгорелся пожар. Фото и видео

В стране-агрессоре России пожаловались на повторную атаку беспилотников на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на воскресенье, 12 марта, там снова раздавались взрывы, после которых начался пожар.

Местные власти утверждают, что пострадавших нет. Кадрами взрывной ночи в Волгограде поделились российские Telegram-каналы.

На одних видео показано удивление россиян тем, что в небе "что-то летит", а на других – уже "бавовна".

Пропагандисты уточнили, что несколько громких взрывов возле завода в Красноармейском районе прогремели около 02:30, а до этого жители слышали характерный звук пролета БПЛА.

По данным российских источников, "вражеские беспилотники были подавлены средствами РЭБ", но попадали на территорию предприятия и повлекли за собой пожар.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что на территории завода было возгорание. В то же время заявил, мол, огонь удалось быстро ликвидировать и никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 мая дроны ГУР тоже атаковали Волгоградский НПЗ. Тогда были поражены установки первичной переработки нефти и другое оборудование.

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