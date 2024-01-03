Бывший глава полиции в российском Екатеринбурге Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет колонии, был убит на войне в Украине.

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Об этом рассказала адвокат российского генерала Ольга Кезик. По еOBOZ.UAе словам, осужденный правоохранитель был убит в конце 2023 года, но его супруга узнала о смерти мужа лишь 2 января.

Защитница Трифонова утверждает, что пока не имеет официальных документов об освобождении генерала из колонии. Кезик рассказала, что Трифонов долго добивался заключения контракта с Минобороны РФ, но отправиться на войну смог только в конце 2023 года.

О ком речь: Игорь Трифонов был главой УМВД в Екатеринбурге с 2011 по 2017 год, после чего возглавил МВД в Карачаево-Черкесии. Однако в 2022 году Трифонова признали виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки. Он был осужден на девять с половиной лет лишения свободы. Правда, в марте прошлого года приговор генералу смягчили, уменьшив срок отсидки на два месяца.

Как раннее сообщал OBOZREVATEL, в РФ распространили новость о якобы ликвидации в Украине российского писателя из города Дятьково, некоего Олега Былдаева. При этом российские массмедиа использовали фото норвежского музыканта Варга Викернеса, отбывавшего 16-летнее наказание в тюрьме за убийство. В самом Брянске о таком писателе никто никогда не слышал.