В Украине ликвидировали оккупанта из Тувы, который жил в юрте, но пытался 'унизить' Обаму. Фото

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта из Тувы по имени Белек Биче-оол. На родине он жил в юрте, но при этом пытался унизить одного из предыдущих президентов США, написав его фамилию на собачьей будке.

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В селе 27-летнего кочевника хвастаются, что тот "освобождал" Бахмут и Соледар как "вагнеровец". Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Некролог по оккупанту опубликовали от имени министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы. Там заявили, мол, соболезнуют своей сотруднице Куулар Алене Александровне в связи с гибелью на "СВО" ее зятя Белека Биче-оола Маратовича.

До того, как пристать в рады путинского войска, он трудился трактористом-машинистом, сварщиком 6-го разряда, кузнецом, комбайнером, фермером.

Россияне не указывают, с какими мотивами Биче-оол отправился за 5 тыс. км от родного села воевать против ВСУ, но они верят, что тот "погиб героически". На фото для некролога ему прилепили несколько "медалек", в том числе от ЧВК "Вагнер". Хотя с виду больше кажется, что лицо оккупанта просто прифотошопили к силуэту наемника в форме "вагнеровца".

По снимкам из соцсетей оккупанта известно, что тот жил с семьей в юрте. Вместе с тем он насмехался над 44-м американским лидером Бараком Обамой. В 2015-м житель Тувы поделился в сети фото собачьей будки, разукрашенной в цвета флага США и с фамилией политика.

"Два слайда с собачей конурой "обама" и тувинской юртой взяты из фотоальбомов Биче-оола. Вторая являлась его жилищем", – указал OSINT-эксперт Комахидзе.

Оккупанта из Тувы запланировали похоронить 20 апреля в родном селе Самагалтай Тес-Хемского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом ликвидировали "вагнеровца", хваставшегося янтарным ожерельем. Вероятно, россиянин Николай Семагин из Забайкалья отсидел тюремный срок, прежде чем отправиться на войну против Украины.

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