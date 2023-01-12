В Твери задержан россиянин, который собирался воевать против войск Путина в Украине. Видео

Федеральная служба безопасности буквально сняла с поезда российского гражданина, который намеревался вступить в ряды ВСУ и воевать против оккупантов в Украине. Он поддерживал связь с представителями Сил обороны и готовил маршрут для въезда в нашу страну.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы, ссылаясь на информацию оперативников. Инцидент произошел в Твери, сейчас мужчина задержан и дает показания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В рюкзаке, с которым задержанный ехал на войну против путинской орды, была обнаружена экипировка и тактическое снаряжение. В частности, спальный мешок, разгрузки, берцы, наколенники, маска-балаклава и другое.

"Я собирался добраться в Украину с помощью связного. Там я вступил бы в ряды украинской армии, стал солдатом", – рассказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Смольянинов если бы и пошел сейчас на войну в Украине, то исключительно против России. По словам знаменитости, он не испытывает к оккупантам никаких чувств, кроме ненависти.

Такое признание актера вызвало целый шквал комментариев в социальных сетях. И если украинцы приняли такое признание россиянина с признательностью и одобрением, то граждане РФ, повернутые на пропаганде, наоборот, набросились на артиста с критикой и проклятиями.