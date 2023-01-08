В темные времена видны светлые люди: украинцы поддержали россиянина Смольянинова, который заявил о готовности встать на защиту Украины

Слова российского актера Артура Смольянинова о готовности воевать против России в рядах ВСУ вызвала целый шквал комментариев в социальных сетях. И если украинцы приняли такое признание россиянина с признательностью и одобрением, то граждане РФ, повернутые на пропаганде, наоборот, набросились на артиста с критикой и проклятиями.

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OBOZREVATEL выбрал несколько характерных комментариев, которые подписчики оставляли под новостью о Смольянинове, а также исходном интервью для "Новой газеты".

"Какой молодец! Полностью поддерживаю Артура, очень смелое заявление", – пишет украинка.

"Именно такие россияне заслуживают на звание человека. В темное время всегда видно светлых людей", – вторит другая женщина.

В то же время слова артиста о том, что ему по большому счету плевать, что будет с РФ после победы Украины, вызвали ярость у россиян. Они с презрением отозвались об успешном актере, что, конечно, прибавляет ему "плюсиков" в карму.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. В него вошли имена таких знаменитостей, как Ирина Дубцова, Михаил Шуфутинский, Леонид Якубович и другие, кто с первого дня вторжения выразил поддержку Кремлю и его армии оккупантов.

По словам гаранта, это только промежуточный этап, впереди еще более широкий список россиян, прямо или косвенно обслуживающих тоталитарный и оккупационный режим.

"Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", – подчеркнул Зеленский.

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