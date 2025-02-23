В Тульской области РФ дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

Утром в воскресенье, 23 февраля, БПЛА атаковали нефтебазу в Тульской области РФ. На территории объекта в результате попадания вспыхнул пожар.

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Губернатор Тульщины Дмитрий Беляев в пять утра (шесть по Киеву) заявил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА и призвал "сохранять спокойствие". Спустя три часа он отчитался, что в Узловском и Воловском районах области якобы уничтожены три дрона.

"Пострадавших нет. Работают оперативные службы. Ситуация контролируется", – заявил чиновник.

Однак позже в сеть попали фото с места прилета по нефтебазе. Суля по опубликованным кадрам, на месте удара был пожар.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко указал, что прилет был в селе Брусянский Узловского района.

"Попадание в районе нефтебазы. Вспыхнул пожар. Последствия "на земле" имеют визуальное подтверждение", – написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ отчиталось о в общей сложности сбитых 20 дронов в течение ночи. Из них пять якобы сбили над Орловской областью, четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, два – над Тульской и Воронежской областями.