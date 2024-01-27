После атаки беспилотников завод в Туапсе остановил переработку нефти: все подробности

Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе (Краснодарский край РФ) прекратил переработку и добычу нефти после атаки БПЛА 24 января, которая стала причиной сильного пожара.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника. "Роснефть", являющаяся крупнейшим производителем нефти в России, эту ситуацию никак не комментирует.

Спасателям удалось потушить пожар на заводе – для этого понадобилось 99 человек и 31 единица техники. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что возгорание произошло на вакуумной установке.

Работа НПЗ в Туапсе была ориентированна на экспорт. Он производил нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Топливо с этого предприятия поставляли в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Годовая мощность Туапсинского НПЗ составляет 12 млн метрических тонн (240 тысяч баррелей в сутки). В 2023 году завод переработал 9,378 млн тонн сырой нефти, произведя 3,306 млн тонн газойля и 3,123 млн тонн мазута.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 января в российском городе Туапсе в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, входящем в состав нефтяной компании "Роснефть". Объект был атакован беспилотниками.

– Эти взрывы на заводе в Туапсе были операцией Службы безопасности Украины. В результате атаки повреждения получили установки первичной обработки нефтепродуктов.

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