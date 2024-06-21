'В том числе с НАТО': Путин издал, что готов обсуждать свои 'мирные' инициативы

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов обсуждать свои "мирные инициативы", в том числе, с НАТО. В мечтах главы Кремля он также станет диктовать свои условия в ходе "создания евразийской системы безопасности".

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Также он заявил о планах РФ "развивать ядерную триаду" и пообещал отправлять на войну против Украины больше вооружений и техники. Такие заявления Путин сделал во время встречи с выпускниками российских военных вузов, состоявшейся 21 июня в Кремле.

В начале встречи российский диктатор с бумажки зачитал "поздравления" собравшимся с окончанием учебы и намекнул, что теперь они должны быть готовы отправиться на войну, чтобы "решать задачу обеспечения безопасности родины".

Далее же Путин перешел к излюбленной теме: мечтам о том, как Россия будет диктовать миру "новый мировой порядок".

Так, по словам российского диктатора, Россия "готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО". С Альянсом он также мечтает обсудить свои "мирные иницативы" по завершению войны в Украине, включающие ультимативное требование к Украине отказаться не только от Крыма де-факто оккупированных частей четырех областей нашего государства, но и отдать агрессору Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах – включая и деоккупированные населенные пункты, и те части регионов, захватить которые РФ не смогла.

В качестве аргумента по приглашению к "обсуждению" Путин рассматривает уже привычный шантаж, включая угрозы "ядеркой".

"В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", — выдал "величайший геополитик".

Оккупантам же, несущим огромные потери в бессмысленной кровавой "мясорубке", устроенной Кремлем в Украине, он пообещал увеличение поставок вооружений.

"РФ будет и дальше совершенствовать свои вооруженные силы с опорой на современную науку и опыт спецоперации... РФ также будет наращивать поставки в зону спецоперации беспилотников, комплексов контрбатарейной борьбы и другой техники... Также Россия будет и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы и выстраивать оборонную политику с опорой на передовые технологии, науку и эффективные финансово-экономические решения", – заявил Путин.

Диктатор пообещал "использование современных тенденций в сфере вооруженной борьбы, военной стратегии и тактики", "совершенствование систему управления войсками и оружием и повышение интенсивности и качества боевой учебы", а также "учения с дружественными государствами".

Напомним, 14 июня Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны. В перечне ультимативных требований российского диктатора – разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие украинских властей на требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах.