В сети заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Татарстане: появилась другая версия. Фото и видео

В городе Нижнекамск в российской Республике Татарстан вечером 11 января объявили угрозу дроновых ударов. Сотрудников завода "Танеко" (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс) эвакуировали.

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Telegram-канал ASTRA заявил, что на НПЗ произошло "задымление". Об этом писали и некоторые российские пропагандистские СМИ. В то же время проект Exilenova+ утверждает, что оранжевый свет над заводом – это техническая подсветка промышленных объектов на каждом уровне для безопасности, которая всегда работает в ночное время.

"Это свет от факелов, которые постоянно горят на предприятии", – заявили в сети.

Российские паблики заявляли об угрозе атак БПЛА и введении плана "Ковер" в местном аэропорту.

Местные власти утверждают, что все оборудование НПЗ "работает в штатном режиме", а администрация города находится в постоянном контакте с руководством предприятия и "контролирует ситуацию".

"Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация", – заявили в пресс-службе главы Татарстана.

Напомним, что 2 апреля 2024 года дрон ударил по российскому заводу в особой экономической зоне города Елабуга (Татарстан), где враг собирает "Шахеды".

Как писал OBOZ.UA, в городе Энгельс (Саратовская область РФ) спустя четверо суток после атаки беспилотников продолжался мощный пожар на территории нефтебазы. Чиновники тем временем заявили, что площадь пожара на промышленном предприятии якобы сократилась на 80%.

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