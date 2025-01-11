В российском Энгельсе четвертые сутки не могут погасить нефтебазу после удара украинского БПЛА. Фото

В городе Энгельс (Саратовская область РФ) спустя четверо суток после атаки беспилотников продолжается мощный пожар на территории нефтебазы. Местные чиновники утверждают, что площадь пожара на промышленном предприятии якобы сократилась на 80%.

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Также россиян пытаются убедить, что несмотря на огромный столб черного дыма качество воздуха остается "в пределах нормы". Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил утром 11 января, что получил результаты проб воздуха от специалистов Роспотребнадзора. Чиновник утверждает, что "никаких превышений концентрации вредных веществ не выявлено".

Также россияне заявили, что площадь пожара и количество дыма на промышленном предприятии "значительно снизилась". При этом чиновники констатировали, что на территории нефтебазы продолжается процесс выгорания топлива и спрогнозировали, что пожар будет продолжаться еще минимум двое суток.

"Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось – дым уходит не в сторону города", – заявил местный губернатор.

Напомним, в ночь на 8 января в городе Энгельс Саратовской области РФ раздавались взрывы. Возле этого населенного пункта расположена авиабаза Воздушно-космических сил России (официальное название аэродрома – "Энгельс-2").

В Силах обороны Украины подтвердили поражение нефтебазы "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на 8 января. По информации Генштаба ВСУ, в результате атаки оккупанты получили серьезные логистические проблемы для своей стратегической авиации, также снизятся их возможности наносить удары по населенным пунктам Украины. Нефтебаза комбината "Кристалл" Росрезерва расположена приблизительно в 7 км от авиабазы "Энгельс-2". На территории объекта находится на менее 70 резервуаров для топлива.

Ранее сообщалось, что 11 января в Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российская ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, неспокойно было и в оккупированном Россией Крыму. Вечером 10 января там пожаловались на якобы атаку БПЛА. На полуострове работала ПВО оккупантов, взрывы слышали в нескольких районах.

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