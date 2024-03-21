В Таганроге запаниковали из-за странных следов в небе, говорят о падении самолета: что известно. Фото
В Таганроге (РФ) 21 марта в небе появились странные следы. В социальных сетях обсуждают возможное падение российского самолета, однако эта версия еще не подтверждена.
Вместе с этим в районе аэродрома было задымление. В сети россияне предполагали, что это мог гореть камыш, однако выдвигались и другие версии.
"Кто-то пишет в комментах, что в траву упал самолет, поэтому там возгорание. А вертолет, который видно на снимке, это вертолет спасателей", – заявил один из местных Telegram-каналов.
Отметим: на территории указанного города есть военный аэродром "Таганрог-Центральный". Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.
Как писал OBOZ.UA:
– В российском Энгельсе на аэродроме стратегической авиации около 5:36 утра 20 марта прогремели взрывы. По официальной версии страны-агрессора, атака совершалась с помощью четырех беспилотников, все они якобы были сбиты.
– Источники нашего издания в разведке заявили, что спецоперацию провело ГУР МО Украины, используя отечественные БПЛА.
– 19 марта, перед взрывами на объекте, на "Энгельс 1" было размещено 11 вражеских самолетов. Последствия атаки уточняются.
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