В Таганроге разразился мощный пожар на предприятии, где могли ремонтировать военную технику. Фото и видео

В Таганроге Ростовской области РФ днем 6 ноября вспыхнул крупный пожар на промышленном предприятии, где по данным СМИ, осуществляется ремонт военной техники армии РФ. Над городом поднялся высокий столб черного дыма.

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Видео пожара публикуют местные паблики. По словам очевидцев, огонь вспыхнул моментально, поэтому россияне подозревают диверсию.

"Цех горит или металлобаза, что-то такое. Похоже, пожарные уже едут. Дым, паленая резина... Буквально за считанные минуты", – рассказала одна из местных жительниц.

По данным местных СМИ, предположительно, горит якобы "производство детских площадок", на территории предприятия "Красный котельщик" по улице Москатова.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что речь идет о Таганрогском котлостроительном заводе "Красный котельщик", который входит в концерн "НордЭнергоГрупп".

Объект содержится в реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Раньше поступала информация о привлечении предприятия к ремонту военной техники. С места сообщают, что пожар возник внезапно, но разрастается достаточно быстро. Намекают на диверсию. Ну ок. в перечень прекрасных новостей", – написал Андрющенко.