В Судже жители выносят все из магазинов и просят о мире: как живет подконтрольный ВСУ российский город на Курщине

Пока российская пропаганда рассказывает о "зверствах" украинских военных в Судже Курской области, местные жители потихоньку обкрадывают свои магазины и разговаривают с украинскими военными на суржике. Они уверяют, что их никто не обижает, и просят мира и эвакуации.

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Жители Суджи грабят магазины

Суджа уже более двух недель под контролем украинских военных. Российская пропаганда продолжает рисовать страшные картинки того, как "украинские националисты" убивают и мучают местных жителей.

А горожане грустят по суджанскому молоку, суджанскому маслу и макаронам. Местные жители – в основном старики, инвалиды, больные люди, которых забыли забрать из Суджи местные власти, – первые дни боев за районный город провели в подвалах.

Теперь они со слезами рассказывают, что у них много дней не было даже хлеба, а воду брали в местной реке, кипятили и так пили.

"Вот люди остались с тем запасом продуктов, который у них был на кухне, и все. Боялись выйти на улицу, у кого есть подвалы, спустились туда. Мои знакомые перешли в соседний дом, там у них хоть относительно нормальный подвал есть, и там уже дней десять находятся", – рассказала жительница Курской области.

Многие оставшиеся в городе люди сейчас прячутся в подвале местной школы-интерната.

Правда, когда уже украинские войска стали контролировать весь город, то многие жители пошли "грабить" магазины, аптеки. Из местной "Пятерочки" и "Магнита" быстро вынесли разные продукты – масло, крупы, макароны, сахар, брали туалетную бумагу, шампуни. Вскрывали и аптеки, лекарства забирали коробками, кому какие нужно.

"Мы мирные люди, зла никому не желаем"

В ТікТок украинский военный badcop30 постоянно размещает короткие видео о встречах с жителями Суджи. Местная женщина, которая остановилась поговорить с военным, честно признается: "Все есть, мы магазин ограбили, а что делать? Взяла консервы, водички".

Другие две женщины катят две большие тележки из супермаркета. "Никто нас не обижает", – отвечают военному. На вопрос: "Так кто же виноват во всем?" – отвечают: "Это все государство, правительство, мы же простые смертные".

"Нас кинули. Мы мирные люди, зла никому не желаем, мы только за мир, совет да любовь", – уверяет еще одна жительница Суджи, которая встретилась на дороге военному. О политике Путина ничего говорить так и не желают.

На видео слышно, что жители российского приграничного города разговаривают на суржике, путая украинские и российские слова. Это и не удивительно, поскольку украинцы живут на этих землях уже несколько веков.

От Ленина осталось туловище

В центре Суджи разбита прокуратура, административные здания. Досталось дому культуры и памятнику Ленину. Сначала у него отвалилась половина головы, а сейчас уже нет ни головы, ни ног, только туловище еще держится на постаменте. Украинские военные сообщили, что памятник Ленину уничтожили FPV-дроном сами россияне.

В российских пропагандистских Telegram-каналах очень сильно переживали по поводу Ленина, даже писали, что, мол, "украинцы боятся вождя мирового пролетариата даже мертвого". А когда появилось видео, как наши военные снимают со столба герб России с двуглавым орлом, а рядом находился какой-то камень, посвященный пограничникам, то россияне в соцсетях уверяли, что так украинцы борются с могилами. На самом деле и это неправда, поскольку это был всего лишь камень.

Пропаганда и сейчас не перестает уверять, что в Судже ужас что творится, а вот военному из ТікТок, который показывает, что на самом деле там происходит, постоянно угрожают. Даже заявили, что он уже в российском плену, правда, новые видео ложь россиян опровергли.