В Ставропольском крае РФ горит воинская часть: кто-то поджег вещевой склад. Фото и видео

В Георгиевске (Ставропольский край РФ) 9 августа произошел масштабный пожар. По предварительной информации, загорелся вещевой склад воинской части.

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Telegram-канал ASTRA писал, что огонь разгорелся на территории российской в/ч на улице Лермонтова. Местные власти и управление МЧС подтвердили это (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Площадь возгорания, которую называли российские источники, – 300 квадратных метров.

Известно, что в Георгиевске есть две воинских части. На улице Лермонтова находится в/ч 29235 (Северо-Кавказский военный округ страны-агрессора). Согласно информации из открытых источников, там базировалась российская 92-я инженерная база.

Отметим, что на кадрах, которые публиковали очевидцы с места ЧП, было видно военную технику. Она стояла рядом с помещением, которое охватило пламя.

По состоянию на 19:20 появились данные, что пожар был потушен. Пострадавших, как утверждается, не было.

Как писал OBOZREVATEL, 9 августа в Сергиевом Посаде (Московская область России) прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. После "бавовны" над территорией предприятия поднялся "гриб" дыма. Известно о по меньшей мере 56 пострадавших, без вести пропавшими числятся шесть человек. Одна из потерпевших скончалась в больнице.

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