В Сочи российские отдыхающие наткнулись на мину в воде и пытались ее вытащить все вместе: видео

В российском курортном городе Сочи отдыхающие наткнулись на мину в воде. Подвергаясь опасности, они пытались ее вытащить все вместе.

Видео дня

Видео было опубликовано в сети. Четверо мужчин выкатывали мину на побережье, а еще несколько десятков отдыхающих молча наблюдали за происходящим.

"В Сочи русские выловили гигантского "морского ежа"... Вот конченые, обрежьте ему "иглы", чтобы лучше катился", – говорилось в подписи под видео.

Напомним, ранее стало известно, что в России школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений. Элементы военной подготовки включили в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты родины" (ОБЗР).

Как сообщал OBOZ.UA, в России пообещали платить россиянкам за детей, рожденных от участников путинской "СВО". Правда, речь идет только о младенцах, родившихся в 2024 году и только на территории Пермского края.

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