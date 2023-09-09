Россия ответит за проведение 'выборов' на оккупированных территориях, – представитель ЕС в ООН

В Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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Об этом 8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Европейского Союза при ООН Олаф Ског. Они "столкнутся с последствиями" этих незаконных действий, заверил он.

Дипломат также напомнил, что российские псевдовыборы проходят в оккупированных украинских городах и селах на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией своих паспортов, в том числе детям. Также продолжают фиксироваться массовые и систематические нарушения прав человека на захваченных РФ территориях Украины.

"Российские незаконные так называемые выборы на территориях Украины, находящихся под временной военной оккупацией, ничтожны в соответствии с международным правом. Они не могут быть и не будут признаны", – заверил Ског.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

Напомним, что российские оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине, а на Донетчине и Запорожье она стартовала еще раньше. Явка в захваченных регионах, несмотря на все старания россиян, очень низкая.

А те украинцы, которые все же приняли участие в "выборах", не упускают возможности напомнить оккупантам об истинном отношении к ним. Так, в Новой Каховке один из украинцев на "бюллетене" написал, что его город – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 8 сентября, накануне проведения так называемых местных выборов РФ, раздался громкий взрыв. Как оказалось, сдетонировало взрывное устройство, заложенное на "избирательном участке" в муниципальном лицее.

– Во временно захваченном российскими войсками населенном пункте Пологи в Запорожской области в пятницу, 8 сентября, раздался взрыв. Это произошло именно тогда, когда россияне рисовали "результаты" фейковых выборов.

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