В Шойгу опозорились заявлением об ''акте мести за Макеевку'', недовольство в РФ нарастает – ISW

Попытки минобороны России заявить, что оккупанты отреагировали на украинский удар 31 декабря по их позициям в Макеевке на Донетчине, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве. После сокрытия реального количества жертв, там похвастались "актом возмездия", якобы произведенным по ВСУ в Краматорске, что еще больше разозлило россиян.

Приемы ведомства просто создали негативную обратную связь с видными представителями провоенного информпространства страны-агрессора. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 8 января министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что их войска провели "операцию возмездия" против ВСУ за "бавовну" оккупантам в Макеевке, когда погибло до 400 мобилизованных солдат из-за неудач российского командования и неэффективной практики рассредоточения личного состава. Минобороны РФ ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации украинских войск в Краматорске Донецкой области, в результате чего "погибло более 600 украинских военнослужащих".

Однако утверждение ведомства оказалось очередной ложью. Финский репортер побывал на месте в Краматорске 8 января и отметил, что удар пришелся по пустому зданию. А несколько российских блогеров отрицательно отреагировали на данные минобороны, указав, что оно часто предъявляет мошеннические заявления. Они признали, что в Шойгу сфабриковали историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить ответственность за потери на руководство оккупационными войсками.

"Применение минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия ко многим своим операциям создало негативную обратную связь с видными представителями провоенного российского информационного пространства. В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года оно использовало аналогичную формулировку "возмездия" против заявленных украинских ударов по мосту через Керченский пролив и другой российской инфраструктуре", – напомнили в ISW.

Там добавили, что российское оборонное ведомство частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить возросшие требования со стороны провоенного сообщества "отомстить за действия Украины", но спровоцировало множество претензий от блогеров с описанием других случаев, за которые оно должно в равной степени "отомстить".

Таким образом в Шойгу создали петлю негативной обратной связи, в которой министерство пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий дискретными, ответными, наступательными действиями, что затем открывает себя для постоянной критики со стороны недовольных российских блогеров, подчеркивающих свою убежденность в том, что минобороны реагирует неправильным образом или к неправильному событию.

"Реакция минобороны РФ на удар по Макеевке является явным продолжением этой модели недовольства и возмездия, которая в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства в отношении их ведения войны", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 января в Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в то время праздновали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти по меньшей мере о 400 погибших "мобиках". В произошедшем россияне обвинили "людей в больших погонах", причем из РФ – их даже заподозрили в "работе на ГУР".

После объявления "рождественского перемирия" оккупанты обстреляли Краматорск, и в минобороны РФ цинично солгали, якобы удар пришелся по общежитию №28 в городе, где "находилось более 700 военных ВСУ", а также по общежитию №47, где "было еще 600 военных". В своей сводке ночной обстрел мирных жителей пропагандисты из российского ведомства назвали "операцией возмездия".

В ответ иностранные журналисты опровергли ложь России об "акте мести за Макеевку". Причем это подтвердили даже российские военкоры.

