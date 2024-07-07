В школе Кабардино-Балкарии часть родителей и детей устроили 'игнор' гимна России: их хотят наказать

В Кабардино-Балкарии, входящей в состав России, разразился скандал. В одной из школ города Нальчик несколько школьников и взрослых не встали во время исполнения гимна РФ на школьном мероприятии, некоторые дети при этом закрывали уши руками.

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Россиян это очень возмутило, для людей, проявивших такое "демонстративное пренебрежение", потребовали наказания. Подробности сообщило издание "Кавказ Реалии".

Инцидент произошел в школе №33 во время выпускного для учеников 9-х классов. Видео, на котором во время проигрывания гимна РФ часть людей остаются сидеть, начали распространять российские паблики.

Пропагандисты также провели целое "расследование", насчитали восьмерых "преступников" – и идентифицировали среди сидящих начальника отдела крупнейшего российского энергетического холдинга "Росгидро" и жену главного тренера сборной России по дзюдо, заслуженного мастера спорта из Кабардино-Балкарии Хасанби Таова.

"В "Русгидро" уже подтвердили факт причастности своего сотрудника. Там заявили, что работник Кабардино-Балкарского филиала – без уточнения должности – "опозорил компанию и оскорбил семидесятитысячный коллектив энергетиков" и теперь от него ждут "публичных извинений". В Федерации дзюдо произошедшее никак не комментировали", – пишет "Кавказ Реалии".

Но этим дело не закончилось: к истории подключился депутат госдумы РФ Андрей Картаполов. Ему показалось, что "публичных извинений" в этом случае слишком мало, поэтому он обратился в правоохранительные органы с требованием наказать людей за "демонстративно неуважительное отношение к государственному гимну".

По словам Картаполова, на его заявление силовики "оперативно отреагировали".

Согласно сообщениям, попавших на видео оштрафовали за нарушение порядка использования гимна РФ. Однако эту информацию "Кавказ Реалии" подтвердить пока не удалось, поскольку картотека данных городского суда Нальчика на момент публикации была недоступна.

"Сколько именно человек было привлечено к ответственности, пока неизвестно", – добавили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что митрополита РПЦ, которого называли преемником Кирилла, обвинили в сексуальных домогательствах к помощнику. Главной "звездой" очередного секс-скандала в московской церкви стал митрополит Илларион (Алфеев), на которого пожаловался 18-летний выходец из российско-японской семьи Георгий Сузуки, который был его помощником (келейником) с 2022 года.