Митрополита РПЦ, которого называли преемником Кирилла, обвинили в сексуальных домогательствах к помощнику: все подробности

В руководстве Русской православной церкви вспыхнул секс-скандал. Георгий Сузуки, помощник митрополита Иллариона (Алфеева), которого росСМИ называли вероятным преемником патриарха Кирилла, обвинил своего наставника в домагательствах.

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Об этом сообщило российское издание Meduza. Отмечается, что 18-летний выходец из российско-японской семьи был помощником (келейником) с 2022 года, когда приехал в Будапешт по приглашению Иллариона.

Как говорится в материале, парень утверждает, что через несколько недель митрополит предложил ему переехать в комнату своей квартиры для помощи по хозяйству. Вскоре Илларион отвез Сузуки на свою французскую дачу, где помощник заболел. В какой-то момент Илларион якобы раздел его до белья и лег к нему в постель, чтобы согреть.

Далее, как пишут СМИ, по возвращении из Франции в Венгрию, Илларион стал посещать Сузуки по вечерам, а затем и регулярно с ним спать.

"По словам молодого человека, непосредственно до сексуального акта "дело не дошло". В сентябре 2023 года Сузуки попытался "выразить недовольство", но митрополит начал ему угрожать "проблемами"", – говорится в материале росСМИ.

Вскоре келейник начал записывать разговоры с Илларионом. В одном из них митрополит сказал, что парню "будет плохо", если тот решит его покинуть. Еще на одной записи слышно, как Илларион запретил Сузуки надевать пижаму перед сном, чтобы "чувствовать его кожей" и "как отец, укладывать".

В 2024 году парень решил сбежать от наставника обратно в Японию. Перед отъездом он прихватил в доме митрополита деньги и ценности на общую сумму 30 тысяч евро, в результате чего в Будапеште против него возбуждено уголовное производство.

Сам Илларион заявил, что обвинения в домогательстве безосновательны, и пообещал подать в суд за клевету.

Интересно, что в феврале 2018 года митрополит Илларион, ссылаясь на свой "пасторский опыт работы", утверждал, что церковь способствует избавлению людей от гомосексуальности.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Папа Римский Франциск провел частную встречу с митрополитом Будапештским и Венгерским Илларионом. В ходе встречи он расцеловал митрополита и его наперсный крест.

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