В Саратове вспыхнул пожар в районе НПЗ после атаки БПЛА. Видео

В российском Саратове ночью 8 ноября заявили об атаке беспилотников на регион. После нее якобы вспыхнул пожар возле местного нефтеперерабатывающего завода.

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Об этом сообщили российские паблики. Там опубликовали и видео "бавовны" вблизи НПЗ.

Часть саратовцев утверждала, что ночью горел факел завода. Однако другие указывали, что тот расположен правее огня, поэтому горит "нечто другое". Подтверждений этой информации от российских властей нет.

Губернатор Саратовской области ночью сообщил, что над территорией города ликвидировали БПЛА, а часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района.

Саратовский НПЗ находится именно в этом районе города. Ранее он был известен как завод "Крекинг". Завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября на массированную атаку дронов жаловались жители Тамбовской области РФ. По их словам, тогда горел Мичуринский НПЗ.

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