В России пожаловались на атаку дронов: произошел пожар в районе Мичуринского НПЗ

В ночь на 27 октября территорию страны-террориста России массированно атаковали дроны-камикадзе. В результате атаки в районе Мичуринского НПЗ в Тамбовской области произошел пожар.

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Всего на территории региона было зафиксировано 11 беспилотников. Об этом в Telegram заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Чиновник пожаловался, что прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе произошел около 00:40. Также он утверждает, что вследствие "хлопка" произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано силами МЧС.

По информации губернатора, пострадавших в результате атаки нет. При этом о разрушениях инфраструктуры чиновник умалчивает.

Жители Тамбовской области заявили, что пожар произошёл на диспетчерской станции компании "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское. В этом же районе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В свою очередь минобороны РФ заявило о "перехвате" 51 украинского беспилотного летательного аппарата. По легенде террористического ведомства России, 18 дронов были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 – над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, три дрона уничтожены над территорией Воронежской области и один сбит над Курской областью.

Напомним, в Рязани вечером 26 октября на нефтеперерабатывающем заводе раздался мощный взрыв. Этому предшествовало объявление воздушной тревоги в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в ночь на 23 октября второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. На предприятие летели по меньшей мере четыре беспилотника, которые, по заявлениям местных властей, были "сбиты".

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что дроны украинского производства поразили более 200 военных объектов на территории России. Он также отметил, что Украина инвестировала в оборонно-промышленный комплекс уже более 4 млрд. долларов.