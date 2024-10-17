В Саратове российских военных начали учить на северокорейских САУ – 'Атеш'

Страна-террорист Россия продолжает получать военную помощь от других диктаторских режимов, в частности от Северной Кореи. Недавно оккупанты начали подготовку на северокорейских самоходных артиллерийских установках.

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Захватчики проводят обучение в Саратове. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения из состава оккупационной армии РФ сообщил, что на базе восстановленного Высшего артиллерийского командного училища в Саратове началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках (САУ). В "Атеш" отмечают, что это демонстрирует неспособность РФ самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжёлое вооружение.

Агенты движения предупредили, что поставки САУ свидетельствуют о возросшей роли КНДР в войне России против Украины. На вооружении Северной Кореи есть несколько видов самоходных артиллерийских установок. Согласно открытым данным, КНДР владеет сотнями единиц 122-мм Chuchepo M-1991 и Tokchon M-1981, а также 130-мм Tokchon M-1991.

Кроме того, Северная Корея имеет на вооружении 170-мм САУ Koksan. Также Пхеньян может владеть 155-мм установкой, которая является копией китайской САУ PLZ-45.

В августе кремлевские пропагандисты заявляли, что в Саратове открыли Высшее артиллерийское командное училище. В училище на первый курс приняли 291 курсанта, среди них 138 участников войны против Украины.

Саратовские чиновники писали, что на территории заведения расположены учебные корпуса, спортивный комплекс, стадион, полоса препятствий, гимнастический городок, площадка для рукопашного боя, полигон и стрельбище. Заведение расположено по адресу Саратов, ул. Артиллерийская, 2.

Напомним, Россия готовит более 10 тысяч бойцов из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Подготовку наемники из КНДР проходят на Дальнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит свой путь к тому, чтобы стать военной супердержавой с ядерным оружием. Он также пригрозил "врагам" возможностью его применения.

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