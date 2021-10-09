В Санкт-Петербурге загорелось здание в историческом центре. Видео

В российском Санкт-Петербурге 9 октября загорелась кровля шестиэтажного жилого дома, расположенного в историческом центре города. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а из здания эвакуировали людей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здание расположено на набережной реки Карповки в Петроградском районе. Речь идет о доходном доме купца К.Г. Чубакова, построенном в 1906-1907 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, начался около 18:16. К ликвидации привлечены 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

Из здания эвакуировали 100 человек, данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что 8 октября на заводе "Газпрома" произошел взрыв с последующим возгоранием. Инцидент случился из-за разгерметизации оборудования. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц до этого произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Обрушились пять квартир со второго по пятый этаж, а также перекрытия между четвертым и пятым этажом.