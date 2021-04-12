В Санкт-Петербурге вспыхнула фабрика: есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

София Закревская Новости России 16:09, 12.04.2021 Обновлено: 17:13, 12.04.2021

В понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) случился масштабный пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной. В результате ЧП погиб один пожарный, двое спасателей пострадали.

Огонь охватил четыре этажа, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили наивысший пятый ранг опасности, а из фабрики эвакуировали 40 человек, пишет "Коммерсант" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия прибыли 69 единиц техники и 347 человек личного состава. Пострадавших пожарных госпитализировали, состояние одного из них тяжелое, сообщает "Фонтанка".

"Работники газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением", – уточнили обстоятельства гибели пожарного в МЧС России.

Стало известно, что в ходе пожара погиб Илья Белецкий, командир отделения 64-й части. Его фото в Telegram опубликовали "РИА Новости".

Погибший Илья Белецкий.
РИА Новости в Telegram

В загоревшемся здании произошло обрушение кровли и перекрытий на площади 1 500 квадратных метров.

На месте ЧП работали сотни пожарных.
Фонтанка
Погиб один пожарный.
Фонтанка
Спасатели борются с огнем.
Фонтанка
Людей эвакуировали.
Фонтанка
В Санкт-Петербурге загорелась "Невская мануфактура".
Фонтанка
Масштабный пожар в Санкт-Петербурге.
Фонтанка
Скриншот.
РИА Новости в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке в субботу, 10 апреля, произошел пожар в здании мясокомбината. Жители города в соцсетях писали, что были слышны взрывы.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Жданов: Путин боится потерпеть поражение в Украине, США глумятся над ним

Автомобили Юрия Гагарина: мифические и реальные

Украина в Москве выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

На Киевщине задержали мужчину, который застрелил аиста ради развлечения

В России учительница вышла на улицу с плакатом против войны на Донбассе. Фото