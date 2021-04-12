У Санкт-Петербурзі спалахнула фабрика: є жертва і постраждалі. Фото та відео

У понеділок, 12 квітня, в Санкт-Петербурзі (Росія) трапилася масштабна пожежа в будівлі фабрики "Невська мануфактура" на Жовтневій набережній. Унаслідок НП загинув один пожежний, двоє рятувальників постраждали.

Вогонь охопив чотири поверхи, площа загоряння склала 10 тисяч квадратних метрів. Пожежі присвоїли найвищий п'ятий ранг небезпеки, а з фабрики евакуювали 40 людей, пише "Комерсант" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце події прибули 69 одиниць техніки та 347 осіб особового складу. Постраждалих пожежників госпіталізували, стан одного з них тяжкий, повідомляє "Фонтанка".

"Ланки газодимозахисної служби забезпечували вивід людей із будівлі в момент, коли стався раптовий викид полум'я з подальшим інтенсивним горінням", – уточнили обставини загибелі співробітника в МНС Росії.

Стало відомо, що під час пожежі загинув Ілля Білецький, командир відділення 64-ї частини. Його фото в Telegram опублікували "РІА Новини".

Загиблий Ілля Білецький. РІА Новини в Telegram

У будівлі, яка загорілася, стався обвал покрівлі та перекриття на площі 1500 квадратних метрів.

На місці НП працювали сотні пожежників. Фонтанка

Загинув один пожежний. Фонтанка

Рятувальники борються з вогнем. Фонтанка

Людей евакуювали. Фонтанка

У Санкт-Петербурзі загорілася "Невська мануфактура". Фонтанка

Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі. Фонтанка

Скриншот. РІА Новини в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку в суботу, 10 квітня, трапилася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. Жителі міста в соцмережах писали, що було чутно вибухи.