В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар в районе нефтебазы, слышны взрывы: валит черный дым. Видео

В российском Санкт-Петербурге утром 3 сентября вспыхнул можный пожар в районе нефтебазы. В городе слышали взрывы, над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.

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Как сообщают российские СМИ, возгорание произошло в районе нефтебазы "Ручьи" в Красногвардейском районе города. Очевидцы говорят, что якобы слышали звуки взрывов вблизи места происшествия (видео размещены внизу новости).

В МЧС РФ заявили, что пожар охватил ангар площадью 80 на 10 метров по адресу Пискаревский проспект, 125. Сообщение о нем поступило в 10:59 (по Москве и по Киеву), на ликвидацию отправили 12 единиц техники и 60 пожарных.

По состоянию на 11:18 ранг пожара повысили до № 2, информации о пострадавших на данный момент нет.

В сети пишут, что на месте пожара якобы хранились газовые баллоны и топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 2 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате. Над местом происшествия поднялись клубы густого черного дыма, который был виден из разных районов города.

– Ночью в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва отменили десятки авиарейсов и эвакуировали Киевский вокзал города.

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