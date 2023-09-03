Из-за угрозы взрыва: в Москве отменили десятки авиарейсов и эвакуируют вокзал

В Москве упразднили более 20 авиарейсов. Также эвакуируют Киевский вокзал.

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Это произошло в ночь на воскресенье из-за сообщения об угрозе взрыва. Соответствующая информация появилась в российских СМИ.

Так, по состоянию на 00:26 по московскому времени в аэропорту "Внуково" отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в "Шереметьево" задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержаны 8, еще 17 отменены.

По данным экстренных служб, также проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", – сказали в экстренных службах.

В настоящее время на вокзале работают специалисты, информация проверяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа, по этой же причине в "Домодедово" и "Внуково" задержали на вылет и прилет более 40 рейсов. Тогда московские власти заявили, что российская противовоздушная оборона "успешно сбила" один беспилотник, летевший на столицу РФ.

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