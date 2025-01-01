В ряде городов РФ раздались взрывы: в аэропортах ввели ограничения

Вечером в среду, 1 января, в ряде российских городов раздались мощные взрывы. Неспокойно было в частности в Ростове, Таганроге и Воронеже – их атаковали БПЛА.

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Об этом информировали в местных пабликах, власти заявили о работе ПВО. Тем временем в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели ограничения, сообщили в Росавиации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в пригороде Воронежа и в одном из районов области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

В Таганроге Ростовской области в районе аэропорта активно работала российская ПВО. Также громко было и в Ростове.

Экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что неподалеку от Таганрога есть прилеты в районе военного аэропорта (район поселков Новобессергеневка и Петрушино).

"По меньшей мере два попадания "на земле". Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о по меньшей мере пяти взрывах в Тагароге", – написал он.

Также зафиксированы взрывы и работа ПВО в Миллеровском (еще один аэропорт) и в Тарасовском районах Ростовской области.

В минобороны РФ заявили, что над территорией области якобы уничтожены два БПЛА.

"В период с 17.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БпЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение в ночь на 31 декабря очередной российской нефтебазы. Мощная "бавовна" посетил нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области, там вспыхнул пожар.

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