В русском Смоленске раздались взрывы и загорелся кирпичный завод. Фото и видео

Вечером в понедельник, 6 мая, в российском городе Смоленск вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе. По словам местных жителей, перед этим они слышали два взрыва.

Об этом сообщили российские СМИ и МЧС страны-агрессора. Возгорание произошло в цеху по производству кирпича на территории завода, огонь охватил 1500 квадратных метров помещения.

Пожар начался около 20:00. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, вскоре частично обрушилась кровля здания.

"Точной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС развернули штаб на улице Лавочкина", – писали СМИ РФ.

В ликвидации пожара были задействованы 50 специалистов и 14 единиц техники МЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Жемчужина Белогорского района оккупированного Крыма (бывший Нижнегорский) 5 мая вспыхнул мощный пожар на складе. Площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров.

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