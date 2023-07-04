В русском Новгороде горит ТЭЦ: площадь пожара измеряется тысячами квадратных метров. Видео

Во вторник, 4 июля, в Великом Новгороде, РФ, произошел масштабный пожар на Лужской ТЭЦ. Площадь пожара составляет 2,3 тысячи кв метров.

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Об этом сообщают российские СМИ. Причина возгорания не названа.

По данным источников РФ, на месте крупного пожара в Великом Новгороде объявлена локализация и ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций.

Официально причина начала пожара не была названа.

Отметим, что Лужская ГТ ТЭЦ – предприятие энергетики (газотурбинная ТЭЦ), расположенное в городе Великий Новгород, входящее в состав АО "ГТ Энерго".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе. Клубы черного дыма видны с разных концов города.

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