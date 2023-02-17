В российском Магадане произошел мощный пожар: сгорел склад с грузовой техникой. Фото и видео

В городе-порте Магадан на северо-востоке России 17 февраля сгорел частный склад с грузовой техникой. Пожар огромной силы распространился на площади 600 кв. м, его тушению мешали сильное задымление и легковоспламеняющиеся вещества внутри – в итоге все машины там сгорели.

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О пострадавших информации нет, пишут росСМИ со ссылкой на МЧС по региону. Сообщение о ЧП поступило около 08:00 пятницы по местному времени, полсотни пожарных смогли его ликвидировать спустя пять часов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что спасателей вызвали очевидцы, которые заметили возгорание в промышленной зоне. К моменту прибытия пожарных кровля склада уже была охвачена огнем.

При этом тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, сильным задымлением и угрозой обрушения конструкций. Кроме того, внутри склада сохранялись легковоспламеняющиеся жидкости, горюче-смазочные материалы, автомобильная резина и транспортная техника.

"Горит 600 квадратных метров… Сложность в том, что это большая площадь. Внутри хранятся неизвестно какие жидкости, резинотехнические изделия. Было эвакуировано шесть единиц техники, какие-то запчасти", – высказался о ЧП и. о. начальника службы пожаротушения управления МЧС РФ по Магаданской области Руслан Царук.

По данным ведомства, спустя час пожарные смогли локализовать возгорание. К тушению привлекали 52 человека и 15 единиц техники. Окончательно побороть "бавовну" на складе грузовой техники они смогли к 13:00. Далее там остались работать эксперты для устанавливания причин и обстоятельств ЧП.

Совладелец склада Зураб Кастоев в комментариях журналистам рассказал, что там находились грузовики, которые в итоге сгорели.

"Техника там стояла, на 12-12 миллионов машин. Автомобили грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ горел склад с резинотехническими изделиями в Казани. РосСМИ писали, что рядом с местом ЧП расположен еще и пороховой завод.

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