В русском Челябинске вспыхнул мощный пожар: поднялась стена огня и дыма. Фото и видео
В Челябинске (Россия) на лесоторговой базе в ночь на 29 мая вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 2600 квадратных метров.
Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, возгорание произошло на открытой площадке хранения досок и бруса на улице Енисейской, 52/4. Была угроза перехода огня на два складских помещения поблизости.
К тушению пожара привлекли 50 человек и 11 единиц техники, а также пожарный поезд.
Подразделения МЧС работали по рангу "Пожар №2" (когда привлекаются запасные машины и оборудование, специалисты пожарной охраны, начальники подразделений).
А испытательная пожарная лаборатория проводит замеры концентрации химических веществ в воздухе.
По состоянию на 05:14 (03:14 по Киеву) пожар был локализован, информации о пострадавших не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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