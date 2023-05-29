В русском Челябинске вспыхнул мощный пожар: поднялась стена огня и дыма. Фото и видео

В Челябинске (Россия) на лесоторговой базе в ночь на 29 мая вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 2600 квадратных метров.

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Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, возгорание произошло на открытой площадке хранения досок и бруса на улице Енисейской, 52/4. Была угроза перехода огня на два складских помещения поблизости.

К тушению пожара привлекли 50 человек и 11 единиц техники, а также пожарный поезд.

Подразделения МЧС работали по рангу "Пожар №2" (когда привлекаются запасные машины и оборудование, специалисты пожарной охраны, начальники подразделений).

А испытательная пожарная лаборатория проводит замеры концентрации химических веществ в воздухе.

По состоянию на 05:14 (03:14 по Киеву) пожар был локализован, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая в Одинцово в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на строительном рынке. Очевидцы слышали звуки взрывов.

– В Шебекино Белгородской области 27 мая заявили об обстреле. Один из прилетов якобы зафиксирован возле ледовой арены.